    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.09eur83.76

    Боевые действия на Украине

    Омбудсмен Москалькова: Срывается обмен пленными — украинская сторона молчит

    695
    1 комментарий

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что «срывается очередной обмен пленными». Информацию об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 31 марта.

    «Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — отметила Москалькова.

    По ее словам, в данный момент список фамилий уже длиннее — в нем уже 133 фамилии. Тем временем ответа от Киева нет. «Украинская сторона молчит», — добавила уполномоченный по правам человека.

    В начале марта Москалькова сообщила, что вместо обмена военнослужащими 160 на 160 украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Омбудсмен добавляла, что переговоры продолжаются.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обмен пленными

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close