Омбудсмен Москалькова: Срывается обмен пленными — украинская сторона молчит

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что «срывается очередной обмен пленными». Информацию об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 31 марта.



«Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — отметила Москалькова.



По ее словам, в данный момент список фамилий уже длиннее — в нем уже 133 фамилии. Тем временем ответа от Киева нет. «Украинская сторона молчит», — добавила уполномоченный по правам человека.

