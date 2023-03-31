Петербуржец попросил полицию найти картину мариниста Льва Лагорио, потерянную из-за переезда

Картину знаменитого мариниста XIX века Льва Лагорио пытается найти житель Петербурга. 67-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.
Пенсионер указал в заявлении, что в 2016 году делал ремонт в своей квартире и переезжал, поэтому передал картину размером 120 на 70 сантиметров своей знакомой. В перевозке полотна помогал ее сын. Со слов владельца картины, та хранилась в доме на Ланском шоссе.
В мае 2022 года пенсионер узнал, что хранительница живописи умерла, он обратился к ее сыну с требованием вернуть произведение Лагорио, но мужчина сказал, что не знает, где находится холст.
Картина Льва Лагорио, если она настоящая, является художественной ценностью. Маринист, первый ученик Айвазовского, писал полотна во второй половине XIX века. Одна из его работ «Вид на Неву и Петропавловскую набережную с домиком