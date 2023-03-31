Петербуржец попросил полицию найти картину мариниста Льва Лагорио, потерянную из-за переезда

Картину знаменитого мариниста XIX века Льва Лагорио пытается найти житель Петербурга. 67-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.



Пенсионер указал в заявлении, что в 2016 году делал ремонт в своей квартире и переезжал, поэтому передал картину размером 120 на 70 сантиметров своей знакомой. В перевозке полотна помогал ее сын. Со слов владельца картины, та хранилась в доме на Ланском шоссе.



В мае 2022 года пенсионер узнал, что хранительница живописи умерла, он обратился к ее сыну с требованием вернуть произведение Лагорио, но мужчина сказал, что не знает, где находится холст.

