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    Тело второго мальчика нашли в полынье у Васильевского острова

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    20 комментариев

    Оба потерявшихся накануне мальчика 8 и 11 лет найдены погибшими в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом «Фонтанке» 30 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

    Как стало известно, накануне после полудня старший школьник, закончив занятия с учительницей немецкого языка, отпросился у папы на прогулку. В три часа дня отец начал звонить сыну, но телефон оказался выключен, тогда мужчина пошел искать ребенка. В ходе поисков он обнаружил, что мальчик забрал с собой роликовые коньки.

    К вечеру стало известно, что вместе с 11-летним шестиклассником ушел его 8-летний товарищ, и его тоже ищут родители. Ребят начали искать еще активнее. Уже ночью тело младшего ребенка извлекли из полыньи в районе намыва. Утром спасатели нашли старшего.

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    Комментарии 20

    28028034830 Мар 2023 в 10:17
    Уберите комментарии неадекватов! Понарегистрировали себе посетителей Скворечника и смотрите на этот бред. У людей трагедия, а тут все сами виноваты или карма. У вас есть бан за такие комментарии?
    +1−0
    olla30 Мар 2023 в 10:02
    Это горе . И абсолютная вина родителей. Взрослые отвечают за своих детей.
    +0−4
    Ярополк30 Мар 2023 в 10:01
    Некоторые комментаторы поражают своей пустой глупостью. Хватит на чужом горе свою желчь изливать. Людоедство какое-то...
    +6−0
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