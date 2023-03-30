Тело второго мальчика нашли в полынье у Васильевского острова

Оба потерявшихся накануне мальчика 8 и 11 лет найдены погибшими в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом «Фонтанке» 30 марта сообщил источник в правоохранительных органах.



Как стало известно, накануне после полудня старший школьник, закончив занятия с учительницей немецкого языка, отпросился у папы на прогулку. В три часа дня отец начал звонить сыну, но телефон оказался выключен, тогда мужчина пошел искать ребенка. В ходе поисков он обнаружил, что мальчик забрал с собой роликовые коньки.



К вечеру стало известно, что вместе с 11-летним шестиклассником ушел его 8-летний товарищ, и его тоже ищут родители. Ребят начали искать еще активнее. Уже ночью тело младшего ребенка извлекли из полыньи в районе намыва. Утром спасатели нашли старшего.

