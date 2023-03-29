Активисты преградили дорогу трактору, чтобы отстоять парк Вероярви в Токсово

Экоактивисты вышли на защиту территории возле озера Вероярви в Токсово. По их словам, на охраняемой природной территории собираются строить дорогу, и защитникам пришлось останавливать трактор.

Видеозапись конфликта 29 марта публикует 47news. Видно, как несколько мужчин отталкивают активистов от трактора, а те заявляют, что звонят в прокуратуру и скоро на место приедет полиция.

По словам представительницы общественной организации «Токсовские озера» Елены, неравнодушным удалось остановить строительные работы. Она уточнила, что около дюжины защитников парка стояли у озера с 9 утра, и благодаря их стараниям техника успела проехать только несколько метров после таблички об особо охраняемой территории. На место прибыли полиция и эконадзор.

«Если бы не мы, трактор бы уничтожил эти 500 метров, которые нужны для строительства», — заявила Елена.



Около озера собираются строить 405 метров подъездной дороги в Токсово к будущему коттеджному поселку. По предварительным данным 47news, работы ведет предпринимательница Ирина Мстеян, с которой на момент выхода публикации изданию связаться не удалось.