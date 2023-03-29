Водитель с пассажиром спрятали тело сбитого пешехода в лесу под Лугой, но наутро проснулась совесть

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Лужском районе Ленобласти. Водитель и пассажир сначала спрятали тело в лесу, а потом сами признались во всем полиции.
Утром 28 марта в полицию Лужского района обратился 32-летний местный житель и рассказал о ДТП, стало известно «Фонтанке» 29 марта. В понедельник, 27 марта, в темное время суток 40-летний водитель ВАЗ-21099, в котором заявитель ехал пассажиром, сбил на Морской улице в Толмачево 33-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. После этого они с водителем погрузили пешехода на заднее сиденье «Лады» и отвезли в лес у поворота на Ящеру. С погибшим мужчина знакомы не были.
После звонка пассажира в полицию водитель вместе с машиной прибыл на место ДТП с повинной. Оба мужчины были трезвы. Машина принадлежит отцу водителя, умершему в 2021 году, сам же автомобилист с 2021 года ни разу не привлекался за нарушения ПДД. На него составили административные материалы за управление не зарегистрированным должным образом автомобилем (ст. 12.1, ч.1, КоАП РФ), оставление места ДТП (12.27, ч. 2 КоАП РФ) и отсутствие ОСАГО (ст. 12.37, ч. 2, КОАП РФ).
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП). Водителя задержали и поместили в изолятор.