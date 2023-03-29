Водитель с пассажиром спрятали тело сбитого пешехода в лесу под Лугой, но наутро проснулась совесть

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Лужском районе Ленобласти. Водитель и пассажир сначала спрятали тело в лесу, а потом сами признались во всем полиции.



Утром 28 марта в полицию Лужского района обратился 32-летний местный житель и рассказал о ДТП, стало известно «Фонтанке» 29 марта. В понедельник, 27 марта, в темное время суток 40-летний водитель ВАЗ-21099, в котором заявитель ехал пассажиром, сбил на Морской улице в Толмачево 33-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. После этого они с водителем погрузили пешехода на заднее сиденье «Лады» и отвезли в лес у поворота на Ящеру. С погибшим мужчина знакомы не были.