Хинштейн: Полковник Росгвардии задержан после коррупционного скандала с хищением 400 млн

Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему по поставке некачественного вооружения с ущербом в сотни миллионов рублей. Об этом 28 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



По информации парламентария, во вторник ФСБ и военное следствие при силовой поддержке росгвардейцев нагрянули к начальнику отдела Морского управления Росгвардии. В отношении полковника Сергея Волкова возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).



Он задержан на двое суток. Дома и в кабинете — обыски. Силовики ищут следы хищений из бюджета на 400 млн рублей. По версии следствия, должностные лица Росгвардии наживались на поставке некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.

