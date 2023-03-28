    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.59eur82.78

    Хинштейн: Полковник Росгвардии задержан после коррупционного скандала с хищением 400 млн

    33777
    48 комментариев

    Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему по поставке некачественного вооружения с ущербом в сотни миллионов рублей. Об этом 28 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    По информации парламентария, во вторник ФСБ и военное следствие при силовой поддержке росгвардейцев нагрянули к начальнику отдела Морского управления Росгвардии. В отношении полковника Сергея Волкова возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

    Он задержан на двое суток. Дома и в кабинете — обыски. Силовики ищут следы хищений из бюджета на 400 млн рублей. По версии следствия, должностные лица Росгвардии наживались на поставке некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.

    Хинштейн отмечает, что масштаб преступления явно не ограничивался одним участником. Выйти на Волкова удалось благодаря собственной безопасности его ведомства. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы передали в военную прокуратуру и следственные органы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ34
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 47

    Гость28 Мар 2023 в 20:24
    В известной всем компании Г......м, так постоянно, и ни кого не сажают.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 20:24
    Когда уже начнут растреливать?
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 20:24
    Трибунал, только трибунал. Ребята на фронте гибнут!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close