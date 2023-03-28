Хинштейн: Полковник Росгвардии задержан после коррупционного скандала с хищением 400 млн

Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему по поставке некачественного вооружения с ущербом в сотни миллионов рублей. Об этом 28 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По информации парламентария, во вторник ФСБ и военное следствие при силовой поддержке росгвардейцев нагрянули к начальнику отдела Морского управления Росгвардии. В отношении полковника Сергея Волкова возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Он задержан на двое суток. Дома и в кабинете — обыски. Силовики ищут следы хищений из бюджета на 400 млн рублей. По версии следствия, должностные лица Росгвардии наживались на поставке некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.
Хинштейн отмечает, что масштаб преступления явно не ограничивался одним участником. Выйти на Волкова удалось благодаря собственной безопасности его ведомства. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы передали в военную прокуратуру и следственные органы.