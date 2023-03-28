Бобриная диверсия оставила без света одно из крупнейших садоводств под Лугой

В Лужском районе Ленобласти одно из крупнейших садоводств осталось без электричества на полсуток. Энергетики в аварии винят бобров.
Около одиннадцати часов вечера 27 марта в садоводческом массиве Мшинская под Лугой пропало электричество, а вслед за ним и отопление, сообщает 47news. Температура в домах опускалась до +11 градусов. В ООО «Ленсеть», которое обслуживает массив, рассказали, что произошла авария на воздушной высоковольтной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Пока нашли место обрыва, пока отремонтировали — прошло около 12 часов.
По словам энергетиков, провода оборвало рухнувшее на них дерево, которое сгрызли бобры. Сейчас электроснабжение восстановлено, и больше перебоев возникнуть не должно. В администрации Мшинского сельского поселения изданию подтвердили факт обрыва линии, но о «бобриной диверсии» не слышали.
Недавно следы активной деятельности бобров заметили и в Гладышевском заказнике в Выборгском районе Ленобласти. Вдоль воды посетители то и дело находят обгрызенные деревья, упавшие стволы и даже пеньки.