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    Бобриная диверсия оставила без света одно из крупнейших садоводств под Лугой

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    8 комментариев

    В Лужском районе Ленобласти одно из крупнейших садоводств осталось без электричества на полсуток. Энергетики в аварии винят бобров.

    Около одиннадцати часов вечера 27 марта в садоводческом массиве Мшинская под Лугой пропало электричество, а вслед за ним и отопление, сообщает 47news. Температура в домах опускалась до +11 градусов. В ООО «Ленсеть», которое обслуживает массив, рассказали, что произошла авария на воздушной высоковольтной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Пока нашли место обрыва, пока отремонтировали — прошло около 12 часов.

    По словам энергетиков, провода оборвало рухнувшее на них дерево, которое сгрызли бобры. Сейчас электроснабжение восстановлено, и больше перебоев возникнуть не должно. В администрации Мшинского сельского поселения изданию подтвердили факт обрыва линии, но о «бобриной диверсии» не слышали.

    Недавно следы активной деятельности бобров заметили и в Гладышевском заказнике в Выборгском районе Ленобласти. Вдоль воды посетители то и дело находят обгрызенные деревья, упавшие стволы и даже пеньки.

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    Комментарии 8

    своих не бросаем28 Мар 2023 в 18:48
    боброедку надо вызывать
    +0−0
    Fosgen28 Мар 2023 в 18:47
    Бобришки просто подставили тех, кому по должности велено рубки ухода проводить периодически.
    +0−0
    Cashmare28 Мар 2023 в 18:47
    запретить бобров
    +0−0
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