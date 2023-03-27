«Полное обгрызунство». Бобры развернули масштабную деятельность в Гладышевском заказнике

Бобры облюбовали берег реки Гладышевки недалеко от Гладышевского озера. Там они устроили «полное обгрызунство», рассказал «Фонтанке» 27 марта петербургский искусствовед, автор Telegram-канала «Русский камамбер» Александр Семенов. По его словам, следы бобриного производства бросаются в глаза.

Вдоль воды то и дело попадаются обглоданные у основания деревья, упавшие стволы и даже пеньки. «На реке находится большое поселение этих животных. Масштабы их деятельности поражают», — говорит Семенов.

Работу бобры ведут в Гладышевском заказнике в Выборгском районе Ленобласти. Он является частью особо охраняемой территории, другая область которой находится в Курортном районе Петербурга и тоже считается заказником. Бобры обосновались рядом со старой финской мельницей возле экотропы.



«Фонтанка» показывала, как в Гладышевку выпускают чипированных мальков лососевых. Одной из целей создания заказника было именно сохранение, воспроизводство и восстановление ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков.

