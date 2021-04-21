Реку Гладышевку в Курортном районе Петербурга наполнили лососёвыми. Тысячи чипированных мальков плывут в сторону Финского залива.
Как сообщили в комитете по природопользованию Петербурга 21 апреля, молодь атлантического лосося до оптимальных размеров вырастили на Невском рыбоводном заводе. В большое плавание они отправляются годовалыми, как минимум девятиграммовыми и через «водную горку» — гофрированную трубу. По ней в Гладышевку, которая через Чёрную речку впадает в Финский залив, выпустили 15 тысяч мальков.
Некоторые особи чипированы. Специальную метку вживляют в спинной плавник, чтобы изучать миграции рыб, а также для оценки того, насколько успешно искусственное воспроизведение лосося.
комитет по природопользованию Петербурга
Заказник «Гладышевский» был создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков. Как отмечают в комитете, в границах Петербурга только в этом заказнике сохранились пригодные для нереста лосося и обитания его молоди реки. На протяжении шестнадцати лет ежегодно в местные реки выпускают от 10 до 15 тысяч рыб.