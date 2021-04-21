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Показываем новых обитателей Гладышевки. Их выпустили в реку, прокатив на водной горке

Молодь лосося выпустили в реку Гладышевку в Петербурге

Реку Гладышевку в Курортном районе Петербурга наполнили лососёвыми. Тысячи чипированных мальков плывут в сторону Финского залива.

Как сообщили в комитете по природопользованию Петербурга 21 апреля, молодь атлантического лосося до оптимальных размеров вырастили на Невском рыбоводном заводе. В большое плавание они отправляются годовалыми, как минимум девятиграммовыми и через «водную горку» — гофрированную трубу. По ней в Гладышевку, которая через Чёрную речку впадает в Финский залив, выпустили 15 тысяч мальков.

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Некоторые особи чипированы. Специальную метку вживляют в спинной плавник, чтобы изучать миграции рыб, а также для оценки того, насколько успешно искусственное воспроизведение лосося.

комитет по природопользованию Петербурга

Заказник «Гладышевский» был создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков. Как отмечают в комитете, в границах Петербурга только в этом заказнике сохранились пригодные для нереста лосося и обитания его молоди реки. На протяжении шестнадцати лет ежегодно в местные реки выпускают от 10 до 15 тысяч рыб.

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Комментарии (3)

Ded Esoxer
Дело-то хорошее. Да вот только толку от того что выпускают молодь немного. Коммерсанты-браконьеры на входе в устье опять сетями все перегородят. И будут радоваться за наш счет.
MinimumLaw
Счастливого пути, рыбки! Ни крючка, ни сетки!

И спасибо тем, кто выбивает финансирование и осуществляет задуманное.
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