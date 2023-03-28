Почему бунтует Израиль? Объясняем массовые протесты в Тель-Авиве — видео

В Тель-Авиве протесты длятся уже третий день, они активизировались с 26 марта, когда в отставку ушел министр обороны Йоав Галант. Он перечил премьеру Биньямину Нетаньяху — встал против судебной реформы в стране.

Протестующие, в том числе известный историк Юваль Ной Харари, уверены: реформа лишит Верховный суд независимости. Ее предложили еще в начале января с целью ограничить право вето Верховного суда — в Израиле он контролирует правительство и играет роль еще и Конституционного суда, которого в стране нет, как и Конституции.

Верховный суд может блокировать принятие законов, если считает их неправомерными, и это уже случалось не раз. В соответствии с реформой, если 61 парламентарий проголосует за, то можно принимать решения без его согласия. Вот только у правящей коалиции в кнессете 64 человека, что, по мнению протестующих, делает возможной ее диктатуру. Против реформы прямо на митинге высказался известный военный историк Юваль Ной Харари. «Мы пришли сегодня вечером, чтобы бороться за нашу свободу и сказать правительству: мы прекрасно знаем, какое порабощение вы для нас задумали, — сказал Харари на выступлении, которое продлилось примерно 15 минут. — Точно так же как народ Израиля восстал против царя Ровоама в Библии, сегодняшние израильтяне восстают против вас! Мы не глупы, мы прекрасно знаем, что Верховный суд — это единственный механизм, ограничивающий вашу власть».