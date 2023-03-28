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    Три курсанта умерли в Военной академии связи

    74-летний петербуржец решил поиграть во дворе в страйкбол. Не оценили затею электрик и полиция

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    Пожилой житель одного из домов по улице Костюшко в Петербурге может стать фигурантом уголовного дела. Накануне вечером он навел пистолет на электрика. Оружие оказалось пластиковым, пульки тоже. Тем не менее пенсионера забрали в отдел и поместили в камеру. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 марта.

    Сообщение о стрельбе «по людям, собакам и машинам» поступило накануне в пятом часу вечера от председателя управляющей компании. Прибывший на место наряд патрульных установил потерпевшего — 60-летнего электрика УК. Он рассказал, что неизвестный мужчина во дворе дома выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся в подъезде.

    Вскоре по месту жительства был задержан 74-летний местный житель. У него изъяли страйкбольный пистолет Stalker SA230. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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