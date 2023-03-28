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    Мальчик, упавший в колодец в Выборге, найден

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    3 комментария

    Тело 10-летнего мальчика, упавшего в колодец в Выборге, удалось найти уже ночью.

    Фото: 47news.ru
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    Как сообщает 28 марта 47news, во время поисков из бетонного колодца на Сайменском шоссе, 29, откачали часть воды и убрали мусор. Погибшего ребёнка достали около половины двенадцатого.

    По уточненным данным, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы 27 марта около 17 часов. Девочка и мальчик лет 9–10 играли около колодца, который использовался как пожарный водоём, и мальчик упал туда. Девочка решила ему помочь и сама упала в воду. Детский крик услышал проходивший мимо подросток. Он разглядел застрявшую девочку и вместе с другими прохожими достал ребенка. Медики диагностировали у нее переохлаждение, состояние оценили как удовлетворительное.

    Возбуждено уголовное дело. Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

    Фото: 47news.ru

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    Ребенок упал в колодецВыборг
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    Комментарии 3

    Гость28 Мар 2023 в 08:58
    Как поиграли? (С)
    +0−5
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