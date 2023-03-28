Мальчик, упавший в колодец в Выборге, найден

Тело 10-летнего мальчика, упавшего в колодец в Выборге, удалось найти уже ночью.
Как сообщает 28 марта 47news, во время поисков из бетонного колодца на Сайменском шоссе, 29, откачали часть воды и убрали мусор. Погибшего ребёнка достали около половины двенадцатого.
По уточненным данным, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы 27 марта около 17 часов. Девочка и мальчик лет 9–10 играли около колодца, который использовался как пожарный водоём, и мальчик упал туда. Девочка решила ему помочь и сама упала в воду. Детский крик услышал проходивший мимо подросток. Он разглядел застрявшую девочку и вместе с другими прохожими достал ребенка. Медики диагностировали у нее переохлаждение, состояние оценили как удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело. Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося.