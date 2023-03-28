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    В Выборге уголовное дело возбуждено после падения детей в колодец. Мальчика ещё не нашли

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    2 комментария

    Безвестное исчезновение мальчика в областном Выборге стало делом об убийстве. Ребёнка ищут в пожарном резервуаре.

    О возбуждении дела 28 марта сообщает Следственный комитет Ленобласти. По данным ведомства, двое детей упали в резервуар в окрестностях Сайменского шоссе. Застрявшую девятилетнюю девочку удалось спасти. Её крики услышал подросток, и вместе с другими прохожими ребёнка вытащили.

    Девочке оказывают медицинскую помощь. Взрослым она рассказала, что вместе с ней был друг 2013 года рождения. Мальчика продолжают искать. На месте работает сотрудники полиции, МЧС, СК и прокуратуры.

    «По результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка», — сообщили в комитете.

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    Комментарии 2

    Гость28 Мар 2023 в 01:08
    А был ли мальчик?
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