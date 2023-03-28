В Выборге уголовное дело возбуждено после падения детей в колодец. Мальчика ещё не нашли

Безвестное исчезновение мальчика в областном Выборге стало делом об убийстве. Ребёнка ищут в пожарном резервуаре.

О возбуждении дела 28 марта сообщает Следственный комитет Ленобласти. По данным ведомства, двое детей упали в резервуар в окрестностях Сайменского шоссе. Застрявшую девятилетнюю девочку удалось спасти. Её крики услышал подросток, и вместе с другими прохожими ребёнка вытащили.

Девочке оказывают медицинскую помощь. Взрослым она рассказала, что вместе с ней был друг 2013 года рождения. Мальчика продолжают искать. На месте работает сотрудники полиции, МЧС, СК и прокуратуры.