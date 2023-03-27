Из колодца в Выборге достали застрявшую девочку. Ее друга ищут

Сотрудники экстренных служб ищут ребенка, о котором рассказала спасенная из пожарного сооружения в Выборгском районе Ленинградской области девочка.
По предварительным данным прокуратуры Ленобласти, 27 марта застрявшую в колодце девятилетнюю девочку нашел подросток. Он услышал крики, когда проходил по Сайменскому шоссе. Ребенка удалось вытащить совместно с другими прохожими. Место происшествия показывает 47news.
Спасенная девочка рассказала, что вместе с ней был десятилетний друг. Его поиски продолжаются.
«Выборгской городской прокуратурой на месте происшествия осуществляется координация деятельности правоохранительных органов и специальных служб», — уточнили в надзорном ведомстве.