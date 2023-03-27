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    Из желудка пенсионерки в Подмосковье достали необычные предметы

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    В больницу Долгопрудного (Подмосковье) доставили 72-летнюю пенсионерку. Она жаловалась на сильные боли в животе. Медики обнаружили в ее желудке множество предметов из металла. Об этом 27 марта рассказала пресс-служба минздрава Московской области.

    Выяснилось, что пожилая женщина проглотила большое количество монет, иголок и гвоздей. В срочном порядке врачи приняли решение об операции. Так при помощи специальных щипцов и под рентген-контролем из желудка достали 8 монет, два гвоздя и 10 иголок.

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    Как рассказал врач-эндоскопист больницы Андрей Захаров, пациентке повезло, что металлические предметы не успели попасть в кишечник, а также не задели внутренние органы. Ей могли грозить перфорация желудка, кровотечение и даже летальный исход.

    Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, хотя все же еще находится в больнице. В будущем ей назначат лечение у психотерапевта.

    Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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