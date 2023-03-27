Из желудка пенсионерки в Подмосковье достали необычные предметы

В больницу Долгопрудного (Подмосковье) доставили 72-летнюю пенсионерку. Она жаловалась на сильные боли в животе. Медики обнаружили в ее желудке множество предметов из металла. Об этом 27 марта рассказала пресс-служба минздрава Московской области.

Выяснилось, что пожилая женщина проглотила большое количество монет, иголок и гвоздей. В срочном порядке врачи приняли решение об операции. Так при помощи специальных щипцов и под рентген-контролем из желудка достали 8 монет, два гвоздя и 10 иголок.