Из желудка пенсионерки в Подмосковье достали необычные предметы

В больницу Долгопрудного (Подмосковье) доставили 72-летнюю пенсионерку. Она жаловалась на сильные боли в животе. Медики обнаружили в ее желудке множество предметов из металла. Об этом 27 марта рассказала пресс-служба минздрава Московской области.
Выяснилось, что пожилая женщина проглотила большое количество монет, иголок и гвоздей. В срочном порядке врачи приняли решение об операции. Так при помощи специальных щипцов и под рентген-контролем из желудка достали 8 монет, два гвоздя и 10 иголок.
Как рассказал врач-эндоскопист больницы Андрей Захаров, пациентке повезло, что металлические предметы не успели попасть в кишечник, а также не задели внутренние органы. Ей могли грозить перфорация желудка, кровотечение и даже летальный исход.
Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, хотя все же еще находится в больнице. В будущем ей назначат лечение у психотерапевта.