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    Ozon запретили автоматически подписывать клиентов на рассылку рекламы

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    Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу потребовало от онлайн-ретейлера Ozon изменить процедуру верификации и регистрации новых клиентов так, чтобы они перестали автоматически получать рекламу.

    Как сообщили в пресс-службе управления 27 марта, в антимонопольный орган обратился клиент Ozon, получивший рекламную рассылку. В ходе проверки УФАС выяснилось, что интернет-магазин направил рекламу без согласия абонента. Более того, в условиях оферты был пункт об автоматическом согласии на получении рекламы при регистрации пользователя.

    Комиссия УФАС посчитала такой вид продвижения ненадлежащим и выдала ретейлеру предписание. Теперь он должен изменить условия оферты и удалить тот самый «рекламный» пункт.

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