Ozon запретили автоматически подписывать клиентов на рассылку рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу потребовало от онлайн-ретейлера Ozon изменить процедуру верификации и регистрации новых клиентов так, чтобы они перестали автоматически получать рекламу.



Как сообщили в пресс-службе управления 27 марта, в антимонопольный орган обратился клиент Ozon, получивший рекламную рассылку. В ходе проверки УФАС выяснилось, что интернет-магазин направил рекламу без согласия абонента. Более того, в условиях оферты был пункт об автоматическом согласии на получении рекламы при регистрации пользователя.