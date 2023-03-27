На неделе в Петербурге будут разводить девять мостов и перекрывать Биржевой

В Петербурге продолжают готовить мосты к сезону навигации. На неделе с 27 марта по 1 апреля на Неве и Малой Неве разведут в общей сложности девять мостов, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Помимо этого, продолжаются работы на Биржевом.
В ночь с 27 на 28 марта разведут:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
В ночь с 28 на 29 марта:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
В ночь с 29 на 30 марта:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 30 на 31 марта:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.
Разводить и сводить мосты при этом могут не точно в указанное время, но в названных промежутках. Во время технологических разводок на мостах проводят профилактическое обслуживание обслуживания и проверяют готовность пролетов к работе в период навигации.
На Биржевом мосту продолжаются работы на гидравлическом приводе в рамках капитального ремонта переправы. Каждую ночь с 27 марта по 1 апреля мост будут закрывать с 1:00 до 5:45.