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    На неделе в Петербурге будут разводить девять мостов и перекрывать Биржевой

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    В Петербурге продолжают готовить мосты к сезону навигации. На неделе с 27 марта по 1 апреля на Неве и Малой Неве разведут в общей сложности девять мостов, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Помимо этого, продолжаются работы на Биржевом.

    В ночь с 27 на 28 марта разведут:

    • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

    В ночь с 28 на 29 марта:

    • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

    В ночь с 29 на 30 марта:

    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
    • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.

    В ночь с 30 на 31 марта:

    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
    • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.

    Разводить и сводить мосты при этом могут не точно в указанное время, но в названных промежутках. Во время технологических разводок на мостах проводят профилактическое обслуживание обслуживания и проверяют готовность пролетов к работе в период навигации.

    На Биржевом мосту продолжаются работы на гидравлическом приводе в рамках капитального ремонта переправы. Каждую ночь с 27 марта по 1 апреля мост будут закрывать с 1:00 до 5:45.

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