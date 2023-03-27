К ограничениям движения в Купчино добавят Малую Балканскую, ее сузят до начала мая

Работы на инженерных сетях с 28 марта изменят схемы движения транспорта во Фрунзенском, Калининском и Колпинском районах Петербурга. Ограничения продлятся до мая.
На Малой Балканской улице для прокладки инженерных сетей до 6 мая ограничат движение у дома 20. Одновременно продолжают действовать ограничения на соседних улицах. До 8 июня — по Бухарестской улице, от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы, до 31 мая — на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Ярослава Гашека. Также до 30 мая закрыт проезд по Карпатской улице, от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича. Объезд этих участков предусмотрен, в том числе, по Малой Балканской.
До 1 мая (1-й этап) ограничат движение по Минеральной улице — от Арсенальной улицы до тупика. Там начнется реконструкция инженерных сетей.
Аналогичные работы потеснят водителей в Петро-Славянке. До 26 мая там перекроют проезд по Новому переулку, от улицы Володарского до тупика.