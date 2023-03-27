    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    752мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.57eur82.29

    К ограничениям движения в Купчино добавят Малую Балканскую, ее сузят до начала мая

    510
    обсудить

    Работы на инженерных сетях с 28 марта изменят схемы движения транспорта во Фрунзенском, Калининском и Колпинском районах Петербурга. Ограничения продлятся до мая.

    На Малой Балканской улице для прокладки инженерных сетей до 6 мая ограничат движение у дома 20. Одновременно продолжают действовать ограничения на соседних улицах. До 8 июня — по Бухарестской улице, от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы, до 31 мая — на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Ярослава Гашека. Также до 30 мая закрыт проезд по Карпатской улице, от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича. Объезд этих участков предусмотрен, в том числе, по Малой Балканской.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До 1 мая (1-й этап) ограничат движение по Минеральной улице — от Арсенальной улицы до тупика. Там начнется реконструкция инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Аналогичные работы потеснят водителей в Петро-Славянке. До 26 мая там перекроют проезд по Новому переулку, от улицы Володарского до тупика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close