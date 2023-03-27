В Москве студентка медвуза скончалась после приема препарата, повышающего иммунитет

Студентка одного из медицинских вузов в столице скончалась в реанимации токсикологического отделения. За ее жизнь боролись больше 10 дней. В обстоятельствах смерти разбирается Следственный комитет Москвы.



Как сообщили 26 марта в пресс-службе СК, девушка 2001 года рождения попала в больницу 14 марта. Несмотря оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка умерла.

По предварительной информации, студентка принимала препарат для повышения иммунитета. Следствие установит тип лекарственного средства, а также качество, сроки и условия его использования.

