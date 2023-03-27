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    В Москве студентка медвуза скончалась после приема препарата, повышающего иммунитет

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    7 комментариев

    Студентка одного из медицинских вузов в столице скончалась в реанимации токсикологического отделения. За ее жизнь боролись больше 10 дней. В обстоятельствах смерти разбирается Следственный комитет Москвы.

    Как сообщили 26 марта в пресс-службе СК, девушка 2001 года рождения попала в больницу 14 марта. Несмотря оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка умерла.

    По предварительной информации, студентка принимала препарат для повышения иммунитета. Следствие установит тип лекарственного средства, а также качество, сроки и условия его использования.

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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    ТоксикологияРеанимацияСмерть в больнице
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    Комментарии 7

    26659709727 Мар 2023 в 12:28
    Научили..
    +0−0
    Гость27 Мар 2023 в 12:26
    Вся жизнь при Путине...
    +0−0
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