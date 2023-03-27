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    «Теплосеть» запустила сервис с графиком отключения горячей воды

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    Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустила интернет-сервис с графиком профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Он начал работу 27 марта, в два клика жители города смогут узнать, когда им запасаться кастрюлями.

    Для этого необходимо зайти в раздел «Летняя ремонтная кампания» на сайте, указать улицу и номер дома.

    В период летней ремонтной кампании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов.

    Всего в межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.

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