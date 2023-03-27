«Теплосеть» запустила сервис с графиком отключения горячей воды

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустила интернет-сервис с графиком профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Он начал работу 27 марта, в два клика жители города смогут узнать, когда им запасаться кастрюлями.



Для этого необходимо зайти в раздел «Летняя ремонтная кампания» на сайте, указать улицу и номер дома.

В период летней ремонтной кампании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов.