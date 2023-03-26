Иосиф Пригожин: сегодня я жертва, завтра — кто-то другой

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Фонтанке» после публикации скандальной аудиозаписи обратился к своим коллегам и друзьям. Он еще раз подчеркнул, что эта запись фейк и отметил, что подобная ситуация сегодня может произойти с каждым.
«Сегодня разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал. Любая безобидная фраза может обернуться против тебя. Всё, что сейчас произошло со мной, может произойти с каждым. На моем примере люди должны сделать выводы и не терять бдительности», — сказал продюсер.
Он отметил, что любые разговоры не должны становиться достояние общественности ни при каких обстоятельствах, сравнив ситуацию с авторскими правами на музыку и изображения.
«Никто не имеет право публиковать произведения без разрешения на распространение без согласия правообладателя. А тут на лицо нарушение всех прав, том числе прав человека», — заявил Пригожин.
В социальных сетях 25 марта появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ.
Полную версию интервью читайте тут.