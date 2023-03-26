    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-в

    748мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.45eur82.39

    Иосиф Пригожин: сегодня я жертва, завтра — кто-то другой

    16759
    45 комментариев

    Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Фонтанке» после публикации скандальной аудиозаписи обратился к своим коллегам и друзьям. Он еще раз подчеркнул, что эта запись фейк и отметил, что подобная ситуация сегодня может произойти с каждым.

    «Сегодня разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал. Любая безобидная фраза может обернуться против тебя. Всё, что сейчас произошло со мной, может произойти с каждым. На моем примере люди должны сделать выводы и не терять бдительности», — сказал продюсер.

    Он отметил, что любые разговоры не должны становиться достояние общественности ни при каких обстоятельствах, сравнив ситуацию с авторскими правами на музыку и изображения.

    «Никто не имеет право публиковать произведения без разрешения на распространение без согласия правообладателя. А тут на лицо нарушение всех прав, том числе прав человека», — заявил Пригожин.

    В социальных сетях 25 марта появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ.

    Полную версию интервью читайте тут.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ45
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close