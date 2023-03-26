Иосиф Пригожин: сегодня я жертва, завтра — кто-то другой

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Фонтанке» после публикации скандальной аудиозаписи обратился к своим коллегам и друзьям. Он еще раз подчеркнул, что эта запись фейк и отметил, что подобная ситуация сегодня может произойти с каждым.



«Сегодня разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал. Любая безобидная фраза может обернуться против тебя. Всё, что сейчас произошло со мной, может произойти с каждым. На моем примере люди должны сделать выводы и не терять бдительности», — сказал продюсер.

Он отметил, что любые разговоры не должны становиться достояние общественности ни при каких обстоятельствах, сравнив ситуацию с авторскими правами на музыку и изображения.

