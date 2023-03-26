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    Вдова Михаила Горшенева заявила, что сериал «Король и Шут» порочит память музыканта

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    Вдова фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева заявила, что сериал в стиле панк-фэнтези порочит память музыканта. Ольга Горшенева отметила, что происходящее болезненно для нее и ее детей. Свое мнение она высказала 26 марта на своей странице во «ВКонтакте».

    По словам вдовы, многие поклонники и друзья музыканта, а также их общая дочь Александра, находятся недоумении. Ольга Горшенева назвала спродюсированный образ, воплощенный актером Константином Плотниковым, гиперболизированным. «Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты», — отметила она и подчеркнула, что режиссеру «стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

    В финале поста Ольга Горшенева заявила, что сериал порочит память покойного фронтмена «Короля и Шута» и она категорически не согласна с итоговым продуктом.

    Премьера сериала для зрителей состоялась 2 марта. Режиссер — Рустам Мосафир, самым известным фильмом которого было историческое фэнтези «Скиф». Продюсерами выступили Игорь Гудков, который снял несколько фильмов-концертов группы, и второй лидер «КиШа» Андрей Князев.

    Лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев скончался в июле 2013 года в Санкт-Петербурге от острой сердечной недостаточности. С 2005 года был женат на Ольге Шаботовой, у пары есть общая дочь Александра.

    Какими оказались первые две серии нашумевшего панк-фэнтези, читайте в материале «Фонтанки».

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