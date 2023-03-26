Вдова Михаила Горшенева заявила, что сериал «Король и Шут» порочит память музыканта

Вдова фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева заявила, что сериал в стиле панк-фэнтези порочит память музыканта. Ольга Горшенева отметила, что происходящее болезненно для нее и ее детей. Свое мнение она высказала 26 марта на своей странице во «ВКонтакте».



По словам вдовы, многие поклонники и друзья музыканта, а также их общая дочь Александра, находятся недоумении. Ольга Горшенева назвала спродюсированный образ, воплощенный актером Константином Плотниковым, гиперболизированным. «Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты», — отметила она и подчеркнула, что режиссеру «стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

