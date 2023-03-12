Петербургский дворник сыграл «Горшка» и получил повышение зарплаты

Константину Плотникову 33 года . Он родился в Ленинграде 10 февраля 1990 года. Играл в сериалах «Общага», «Вертинский», «Чингачгук» и «Союзе Спасения». В декабрьском интервью изданию «Около» он рассказывал, что работу дворником воспринимает не только как источник дополнительного заработка, но и как возможность для медитации. «Работая дворником, я придумал огромное количество всего! Говорят же, что читать лучше стоя, и что придумывать что-то лучше прогуливаясь, чем когда ты садишься за белый лист бумаги и сидишь с ручкой как дурак. Выйди на улицу, и мысль сама собой появится. В этом смысле работа дворником, монотонный труд дает такой опыт», — отмечал актер. Плотников говорил, что убирает территорию у Александро-Невской лавры более трех лет, совмещая с творческой деятельностью в спектаклях и кино.

