Петербургский дворник сыграл «Горшка» и получил повышение зарплаты

Актеру Константину Плотникову, сыгравшему основателя группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенёва в новом сериале, повысили зарплату за уборку двора.
Как рассказал Плотников в своем блоге на YouTube, он подрабатывает дворником — убирает территорию у Александро-Невской лавры. «Зарплату повышают! Мелочь, а приятно», — говорит он на видео.
Константину Плотникову
Какими оказались первые две серии нашумевшего панк-фэнтези «Король и Шут» и насколько удалась главная роль Михаила Горшенёва — читайте в материале «Фонтанки».