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    Петербургский дворник сыграл «Горшка» и получил повышение зарплаты

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    Актеру Константину Плотникову, сыгравшему основателя группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенёва в новом сериале, повысили зарплату за уборку двора.

    Как рассказал Плотников в своем блоге на YouTube, он подрабатывает дворником — убирает территорию у Александро-Невской лавры. «Зарплату повышают! Мелочь, а приятно», — говорит он на видео.

    Константину Плотникову 33 года. Он родился в Ленинграде 10 февраля 1990 года. Играл в сериалах «Общага», «Вертинский», «Чингачгук» и «Союзе Спасения». В декабрьском интервью изданию «Около» он рассказывал, что работу дворником воспринимает не только как источник дополнительного заработка, но и как возможность для медитации. «Работая дворником, я придумал огромное количество всего! Говорят же, что читать лучше стоя, и что придумывать что-то лучше прогуливаясь, чем когда ты садишься за белый лист бумаги и сидишь с ручкой как дурак. Выйди на улицу, и мысль сама собой появится. В этом смысле работа дворником, монотонный труд дает такой опыт», — отмечал актер. Плотников говорил, что убирает территорию у Александро-Невской лавры более трех лет, совмещая с творческой деятельностью в спектаклях и кино.

    Какими оказались первые две серии нашумевшего панк-фэнтези «Король и Шут» и насколько удалась главная роль Михаила Горшенёва — читайте в материале «Фонтанки».

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