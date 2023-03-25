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    Американец с русскими корнями впервые на чемпионате мира чисто сделал четверной аксель

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    Американский фигурист Илья Малинин стал первым в мире, кто успешно исполнил самый сложный прыжок — четверной аксель — на чемпионате мира в японской Сайтаме. 18-летний фигурист представил самую сложную прыжковую программу в истории фигурного катания — шесть четверных прыжков.

    Хотя четверной аксель был выполнен чисто, Илья допустил ошибки в других прыжках, что привело к тому, что он занял лишь третье место. Победу одержал японец Сёма Уно.

    Илья Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые в свое время выступали под флагом Узбекистана. В сентябре 2022 года он стал первым фигуристом в мире, успешно исполнившим четверной аксель на соревнованиях, благодаря чему вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

    Малинин — победитель юниорского чемпионата мира и серебряный призер чемпионата США 2022 года. На последнем соревновании он проиграл лишь будущему олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену, но сам на Олимпиаду не попал. В текущем сезоне фигурист одержал победу на чемпионате США и двух этапах серии Гран-при, а в финале занял третье место, уступив Уно и другому японцу, Соте Ямамото.

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