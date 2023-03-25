Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

Время от времени нам под руку попадаются интересные книги. Вот, например, учебник по русскому языку за шестой класс. Ведь удивительная вещь — чем дальше мы от школьной парты, тем больше интересного можем в нем найти. Взять те же правила написания одной и двух «н» в разных словах. О, сколько детских лбов разбилось об эти правила! Но получилось ли в итоге правильно всё запомнить? А вот сейчас и проверим.