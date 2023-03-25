Время от времени нам под руку попадаются интересные книги. Вот, например, учебник по русскому языку за шестой класс. Ведь удивительная вещь — чем дальше мы от школьной парты, тем больше интересного можем в нем найти. Взять те же правила написания одной и двух «н» в разных словах. О, сколько детских лбов разбилось об эти правила! Но получилось ли в итоге правильно всё запомнить? А вот сейчас и проверим.
Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?
Проверьте, по силам ли вам выполнить задания из шестого класса
25 марта 2023, 10:04
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Эти задания вы успешно провалили!
В целом не так уж плохо, но мы уверены, что вы можете лучше!
Ваше знание русского языка близко к идеальному!
Безупречно! Вы не допустили ни единой ошибки!