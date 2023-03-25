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    Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

    Проверьте, по силам ли вам выполнить задания из шестого класса

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    9 комментариев
    Вы уже знаете, кто победил в этом споре?
    Вы уже знаете, кто победил в этом споре?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Время от времени нам под руку попадаются интересные книги. Вот, например, учебник по русскому языку за шестой класс. Ведь удивительная вещь — чем дальше мы от школьной парты, тем больше интересного можем в нем найти. Взять те же правила написания одной и двух «н» в разных словах. О, сколько детских лбов разбилось об эти правила! Но получилось ли в итоге правильно всё запомнить? А вот сейчас и проверим.

    Какое из перечисленных ниже слов пишется с одной «н»?

    Рыба — свежемороженая или свежемороженная?

    С рыбой разобрались. А огурцы — маринованые или маринованные?

    А как с яблоками быть? Они печенные или печеные?

    Удлинитель или удлиннитель?

    Подлиник или подлинник?

    Вы уже успели допустить немеренное количество ошибок? Кстати, слово «немеренное» мы правильно написали?

    Ужин бывает званым или только званным?

    А гость, которого на этот самый ужин никто не приглашал, но он приперся — незваный или незванный?

    Составляя этот тест, мы не заметили, как до ЕГЭ остались считанные дни. Стоп. Считанные или считаные?

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    Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

    Эти задания вы успешно провалили!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

    В целом не так уж плохо, но мы уверены, что вы можете лучше!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

    Ваше знание русского языка близко к идеальному!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с одной и двумя «н» мы со школы запомнить не можем. А вы справитесь с нашим тестом?

    Безупречно! Вы не допустили ни единой ошибки!

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    Вы уже знаете, кто победил в этом споре?
    Вы уже знаете, кто победил в этом споре?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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