Кремль — нет, а Ленобласть — да. Где готовятся погрузиться во мрак ради Земли

Кремль в этом году не будет участвовать во всемирной экологической акции «Час Земли». В Петербурге гасить свет тоже не планируют. А вот Ленобласть от мероприятия отказываться не стала, но проводить собирается «самостоятельно».



«Ну, да, мы проводим, вообще-то, ее. У нас уже все это вынесено было, размещено», — ответили в пресс-службе Центра энергосбережения и повышения эффективности Ленинградской области 24 марта на вопрос 47News, будут ли в регионе проводить акцию «Час Земли» после заявления Кремля об отмене. Но добавили, что мероприятия в регионе проводятся самостоятельно, без какого-либо авторства.