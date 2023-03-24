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    Кремль — нет, а Ленобласть — да. Где готовятся погрузиться во мрак ради Земли

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    Кремль в этом году не будет участвовать во всемирной экологической акции «Час Земли». В Петербурге гасить свет тоже не планируют. А вот Ленобласть от мероприятия отказываться не стала, но проводить собирается «самостоятельно».

    «Ну, да, мы проводим, вообще-то, ее. У нас уже все это вынесено было, размещено», — ответили в пресс-службе Центра энергосбережения и повышения эффективности Ленинградской области 24 марта на вопрос 47News, будут ли в регионе проводить акцию «Час Земли» после заявления Кремля об отмене. Но добавили, что мероприятия в регионе проводятся самостоятельно, без какого-либо авторства.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле решили воздержаться от участия в этом году из-за того, что организаторы акции, Всемирный фонд дикой природы*, были объявлены иностранными агентами, передает ТАСС. В Петербурге тоже не планируют отключать городское освещение, рассказали «Фонтанке» в комитете по энергетике.

    «Час Земли» проводят по всему миру с 2007 года. Акция проходит в последнюю субботу марта и призвана побудить людей бережнее относиться к природным ресурсам и природе в целом. На один час с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет в жилых домах и подсветку крупных объектов в городах — памятников, известных зданий.

    В Ленобласти в рамках акции порекомендовали муниципальным администрациям с 20:30 до 21:30 25 марта отключить свет и другие электроприборы. Помимо этого в числе рекомендаций — проведение уроков по экологии и экономии ресурсов, тематических занятий в школах и детских садах, а также распространение брошюр и написание статей в СМИ.

    *Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.

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    Ленинградская областьПетербургЧас Земли
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