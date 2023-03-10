Минюст объявил Всемирный фонд дикой природы** (WWF) иностранным агентом

Реестр физических лиц и НКО-иноагентов обновило Министерство юстиции РФ 10 марта. В него внесены экономист Сергей Гуриев*, блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд*), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков*, Всемирный фонд дикой природы** (WWF). Также в реестр попали фонд «Свободная Бурятия»**, бывший глава «Яндекс.Новости» Лев Гершензон* и Даниил Губарев*.

В обосновании решения министерство указывает, что Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.