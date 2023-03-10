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    Минюст объявил Всемирный фонд дикой природы** (WWF) иностранным агентом

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    Реестр физических лиц и НКО-иноагентов обновило Министерство юстиции РФ 10 марта. В него внесены экономист Сергей Гуриев*, блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд*), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков*, Всемирный фонд дикой природы** (WWF). Также в реестр попали фонд «Свободная Бурятия»**, бывший глава «Яндекс.Новости» Лев Гершензон* и Даниил Губарев*.

    В обосновании решения министерство указывает, что Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.

    Фонд «Свободная Бурятия»**, сообщает Минюст, создан на территории США и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Выступал, уточняет министерство, с призывами к действиям, «результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности».

    *Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.

    **Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.

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