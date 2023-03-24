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    Вестибюль станции метро «Сенная площадь» закроют на выходные

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    В Петербурге на два дня изменится режим работы станции метро «Сенная площадь», напоминает 24 марта пресс-служба Петербургского метрополитена. Там капитально ремонтируют эскалатор.

    В субботу и воскресенье, 25–26 марта, наземный вестибюль станции «Сенная площадь» будет закрыт на вход и выход. Пассажирам предлагают пользоваться соседними станциями — «Садовой» и «Спасской».

    Из-за капремонта эскалатора на «Сенной площади» вестибюль станции с начала марта работает с перерывами в будние дни: утром вход в него несколько часов закрыт, а вечером — ограничен. Такое расписание продлится до 28 апреля.

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    ПетербургМетроСтанция метро Сенная площадь
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