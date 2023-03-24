Вестибюль станции метро «Сенная площадь» закроют на выходные

В Петербурге на два дня изменится режим работы станции метро «Сенная площадь», напоминает 24 марта пресс-служба Петербургского метрополитена. Там капитально ремонтируют эскалатор.



В субботу и воскресенье, 25–26 марта, наземный вестибюль станции «Сенная площадь» будет закрыт на вход и выход. Пассажирам предлагают пользоваться соседними станциями — «Садовой» и «Спасской».

Из-за капремонта эскалатора на «Сенной площади» вестибюль станции с начала марта работает с перерывами в будние дни: утром вход в него несколько часов закрыт, а вечером — ограничен. Такое расписание продлится до 28 апреля.