Режим работы станции метро «Сенная площадь» изменится до конца апреля

На станции метро «Сенная площадь» в центре Петербурга капитально отремонтируют эскалатор. Из-за ремонта почти на два месяца изменится режим работы наземного вестибюля.



В будние дни с 8:15 до 12:10 вход в вестибюль станции будет закрыт, а с 16:00 до 19:00 — ограничен, сообщает 22 февраля пресс-служба Петербургского метрополитена. Новое расписание будет действовать с 1 марта по 28 апреля.

При необходимости время закрытия или ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Тем не менее пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршрут заранее.