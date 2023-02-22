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    Режим работы станции метро «Сенная площадь» изменится до конца апреля

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    На станции метро «Сенная площадь» в центре Петербурга капитально отремонтируют эскалатор. Из-за ремонта почти на два месяца изменится режим работы наземного вестибюля.

    В будние дни с 8:15 до 12:10 вход в вестибюль станции будет закрыт, а с 16:00 до 19:00 — ограничен, сообщает 22 февраля пресс-служба Петербургского метрополитена. Новое расписание будет действовать с 1 марта по 28 апреля.

    При необходимости время закрытия или ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Тем не менее пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршрут заранее.

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