В Петербурге вынесен приговор шпиону-бывшему, совершившему непростительное

Мировой судья судебного участка № 100 огласила приговор в отношении Хизри Юсупова, признанного виновным в сборе информации о частной жизни лица без его согласия. Подробности 24 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что прошлой осенью Юсупов, мучимый ревностью к бывшей пассии и матери его ребенка, установил в квартире женщины две камеры с аккумуляторами. Через мобильное приложение он включил запись и стал следить за экс-зазнобой. Петербурженка, по всей видимости, была очень возмущена, узнав, что ее скрыто снимают и подслушивают ее разговоры, так как даже на суде отказалась прощать Юсупова и попросила для него самое строгое наказание.
Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % заработка или иного дохода в доход государства.