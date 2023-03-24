    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    В Петербурге вынесен приговор шпиону-бывшему, совершившему непростительное

    3225
    1 комментарий

    Мировой судья судебного участка № 100 огласила приговор в отношении Хизри Юсупова, признанного виновным в сборе информации о частной жизни лица без его согласия. Подробности 24 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что прошлой осенью Юсупов, мучимый ревностью к бывшей пассии и матери его ребенка, установил в квартире женщины две камеры с аккумуляторами. Через мобильное приложение он включил запись и стал следить за экс-зазнобой. Петербурженка, по всей видимости, была очень возмущена, узнав, что ее скрыто снимают и подслушивают ее разговоры, так как даже на суде отказалась прощать Юсупова и попросила для него самое строгое наказание.

    Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % заработка или иного дохода в доход государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СлежкаНезаконная слежкаСуд
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close