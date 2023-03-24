Красноярский губернатор Усс не исключил причастность стран Запада к пропаже его сына в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что его сын Артем мог стать «жертвой для пополнения залогового фонда» либо представлял «какой-то большой геополитический интерес». Видео комментария главы региона появилось 24 марта в его Telegram-канале.
Усс не стал исключать, что страны Запада могут быть причастны к исчезновению его сына. «Исключать я ничего не могу, но комментариев по этому поводу у меня, естественно, нет», — ответил губернатор на вопрос журналиста.
Губернатор Усс рассказал, что итальянская квартира, где находился его сын, тщательно охранялась. Поэтому ему непонятно, как Артем мог исчезнуть оттуда.
«Квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью. Это было периодически. Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — сказал глава Красноярского края.
Решение об экстрадиции в США, отметил Усс, стало для всех неожиданностью, а для самого его сына — шоком.
Артем Усс исчез после того, как стало известно об одобрении его экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций. Апелляционный суд Милана разрешил выдачу Усса американским властям два дня назад. Итальянское издание Corriere della Sera приводит детали исчезновения Артема Усса.
Напомним, что власти Соединенных Штатов обвиняют семерых человек, в том числе и Артема Усса, в отмывании денег и уклонении от санкций — Вашингтон считает, что они закупали электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные фирмы и криптовалюту.