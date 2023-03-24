Красноярский губернатор Усс не исключил причастность стран Запада к пропаже его сына в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что его сын Артем мог стать «жертвой для пополнения залогового фонда» либо представлял «какой-то большой геополитический интерес». Видео комментария главы региона появилось 24 марта в его Telegram-канале.

Усс не стал исключать, что страны Запада могут быть причастны к исчезновению его сына. «Исключать я ничего не могу, но комментариев по этому поводу у меня, естественно, нет», — ответил губернатор на вопрос журналиста.

Губернатор Усс рассказал, что итальянская квартира, где находился его сын, тщательно охранялась. Поэтому ему непонятно, как Артем мог исчезнуть оттуда.