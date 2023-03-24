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    Иностранка в Петербурге обвинила земляка, которого приютила, в сексуальном насилии над 12-летней дочерью

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    Поплатилась за добро. Следственный комитет возбудил уголовное дело по педофильской статье после заявления иностранки.

    37-летняя гражданка Узбекистана обратилась в правоохранительные органы 22 марта около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 марта. Она рассказала, что с 1 по 17 марта в гостях у её семьи в квартире на Замшиной улице был 21-летний земляк. Он, по предварительной информации, в отсутствие взрослых приставал к 12-летней дочери заявительницы и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

    Подозреваемого задержали через пару часов после получения заявления, а девочку освидетельствовали в больнице.

    Возбуждено уголовное дело.

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