Иностранка в Петербурге обвинила земляка, которого приютила, в сексуальном насилии над 12-летней дочерью

Поплатилась за добро. Следственный комитет возбудил уголовное дело по педофильской статье после заявления иностранки.
37-летняя гражданка Узбекистана обратилась в правоохранительные органы 22 марта около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 марта. Она рассказала, что с 1 по 17 марта в гостях у её семьи в квартире на Замшиной улице был 21-летний земляк. Он, по предварительной информации, в отсутствие взрослых приставал к 12-летней дочери заявительницы и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали через пару часов после получения заявления, а девочку освидетельствовали в больнице.
Возбуждено уголовное дело.