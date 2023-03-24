В Москве больше 20 лет колонии получил отец, почти год насиловавший дочь

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор 47-летнему жителю столицы за преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери. Мужчина не признал себя педофилом.

Как сообщает столичный Следственный комитете 23 марта, фигурант получил 21,5 года в колонии строго режима. Ему вменили изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и статью об иных действиях сексуального характера.

Согласно материалам дела, девочка подвергалась насилию со стороны отца с июня 2021 года по апрель 2022-го в Москве и Московской области.