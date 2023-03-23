Жители Бали в шоке от «русской деревни»

«Русская деревня» появилась на Бали — в одном месте поселилось очень много россиян, и местные жители в шоке от того, что они ведут себя как в родной стране, пишет портал Detik Bali.
Как сообщают журналисты 23 марта, «русская деревня» появилась в округе Южная Кута. Россияне арендовали гостиницу и, как жалуются местные, работают и нарушают их комфорт.
«Иностранцы арендовали много жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности с юристами иммиграционных служб», — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что власти Бали начали следить за соцсетями россиян, чтобы находить нарушителей визовых правил. Также они думают отменить упрощенный визовый режим и ввести дресс-код.