Жители Бали в шоке от «русской деревни»

«Русская деревня» появилась на Бали — в одном месте поселилось очень много россиян, и местные жители в шоке от того, что они ведут себя как в родной стране, пишет портал Detik Bali.

Как сообщают журналисты 23 марта, «русская деревня» появилась в округе Южная Кута. Россияне арендовали гостиницу и, как жалуются местные, работают и нарушают их комфорт.

«Иностранцы арендовали много жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности с юристами иммиграционных служб», — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.