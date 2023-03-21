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    Власти Бали следят за соцсетями россиян, чтобы находить нарушителей визовых правил

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    Сотрудники иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников. Таким способом они выявляют вероятные нарушения визовых правил. Об этом 21 марта заявил заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито, пишет РИА Новости.

    Таким способом удалось выйти на двух злоумышленников из России. Накануне обоих депортировали из Индонезии.

    Сугито пояснил, что арест этих иностранцев начался со сбора данных, в том числе с помощью социальных сетей. Помощь в вычислении нарушителей также оказывает индонезийское сообщество, которое активно информирует силовиков о вероятных преступлениях со стороны приезжих.

    Напомним, как писал ТАСС, 20 марта Индонезия депортировала 47 иностранных туристов — нарушителей визовых правил, включая 13 россиян.

    До этого стало известно, что совет по туризму Бали собирается запустить кампанию, направленную на развитие у туристов уважения к местным культурным обычаям. В её рамках планируется установить 10 больших рекламных щитов с инструкциями по правильному поведению на английском и других иностранных языках.

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