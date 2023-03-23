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    На проспекте Тореза встали троллейбусы. Водители говорят о поломке

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    Возвращение домой рискует затянуться для пассажиров троллейбусов в Выборгском районе Петербурга вечером 23 марта.

    Как сообщила «Фонтанке» читательница, собирающуюся очередь из троллейбусов она увидела на углу Светлановского и проспекта Тореза около половины девятого часа вечера. Транспорт встал в сторону станции метро «Пионерская».

    Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна
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    «Водитель, когда «рожки» троллейбусу ставил, сказал другому о поломке электрокабеля», — добавила петербурженка.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Горэлектротранса».

    Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна

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