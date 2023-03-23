На проспекте Тореза встали троллейбусы. Водители говорят о поломке

Возвращение домой рискует затянуться для пассажиров троллейбусов в Выборгском районе Петербурга вечером 23 марта.
Как сообщила «Фонтанке» читательница, собирающуюся очередь из троллейбусов она увидела на углу Светлановского и проспекта Тореза около половины девятого часа вечера. Транспорт встал в сторону станции метро «Пионерская».
«Водитель, когда «рожки» троллейбусу ставил, сказал другому о поломке электрокабеля», — добавила петербурженка.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Горэлектротранса».