Путин указом постановил учредить медаль «За храбрость»

Медаль «За храбрость» I и II степени учредил своим указом президент России Владимир Путин. Документ, включающий изображение государственной награды, опубликован на официальном портале правовой информации 23 марта.
Медаль выполнена из серебра, I степени — позолоченная. Из текста указа следует, что награду будут вручать как гражданам России, так и иностранцам за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России.
Награда будет носиться на левой стороне груди и должна располагаться после медали «За отвагу».
Указ вступает в силу со дня подписания.