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    Путин указом постановил учредить медаль «За храбрость»

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    Медаль «За храбрость» I и II степени учредил своим указом президент России Владимир Путин. Документ, включающий изображение государственной награды, опубликован на официальном портале правовой информации 23 марта.

    Медаль выполнена из серебра, I степени — позолоченная. Из текста указа следует, что награду будут вручать как гражданам России, так и иностранцам за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России.

    Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
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    Награда будет носиться на левой стороне груди и должна располагаться после медали «За отвагу».

    Указ вступает в силу со дня подписания.

    Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

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