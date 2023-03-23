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    О нем говорят все. Фестиваль «Фонтанка SUP» стал инфоповодом 2022 года по версии «Медиалогии»

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    Российская компания «Медиалогия», специализирующаяся на мониторинге СМИ и соцсетей, подвела итоги по исследованию главных инфоповодов 2022 года. Одним из самых ярких событий в отечественном медиапространстве стал фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка SUP». Инфоповод «Фестиваль-карнавал сапсёрфинга «Фонтанка SUP» установил мировой рекорд по числу участников и победил в номинации «ИТ-Телеком». Торжественное награждение прошло 23 марта в Москве.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Всего в шорт-листе номинации было 20 инфоповодов, из них «Медиалогия» выбрала 8 самых громких. Главным критерием конкурса является медийный вес инфоповода, который вычисляется на основе МедиаИндекса — показателя эффективности PR. Приоритет отдается ярким и нестандартным инфоповодам, создавшим резонанс в медиа и получившим наибольший отклик в СМИ.

    «Фонтанка SUP» ежегодно становится одним из самых ярких событий в жизни Петербурга. Фестиваль, который организует «Фонтанка.ру», неоднократно побеждал в различных конкурсах, два года подряд получал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма. Эксперты признавали фестиваль победителем в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Минувшим летом почти 6,5 тысяч участников в карнавальных костюмах проплыли 9 километров по рекам и каналам Петербурга. Фестиваль посетили участники из 10 стран и 100 городов, он был признан самым крупным сап-фестивалем в Европе и вошел в Книгу рекордов событийного туризма России. А снимок, сделанный на «Фонтанка SUP», стал призером международного конкурса в Дубае. Не пропустите одно из самых ярких событий этого лета.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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