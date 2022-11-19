«Фонтанка SUP» выиграл Гран-при Национальной премии в области событийного туризма и официально стал самым большим в Европе

«Фонтанка SUP» — ежегодный карнавал-фестиваль сапсерфинга, который проводится в Петербурге городским порталом «Фонтанка.ру». Второй год подряд фестиваль стал победителем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».



Также в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» Гран-при получил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.