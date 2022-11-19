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    «Фонтанка SUP» выиграл Гран-при Национальной премии в области событийного туризма и официально стал самым большим в Европе

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    «Фонтанка SUP» — ежегодный карнавал-фестиваль сапсерфинга, который проводится в Петербурге городским порталом «Фонтанка.ру». Второй год подряд фестиваль стал победителем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Также в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» Гран-при получил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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    Финал конкурса прошел 19 ноября в Нижнем Новгороде. Всего заявки подали 604 проекта из 62 регионов. В финал вышли 314. Награду за победу «Фонтанки SUP» вручили главному редактору «Фонтанка.ру» Александру Горшкову и генеральному директору Дмитрию Витковскому.

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    Кроме того, в этом году фестиваль вошёл в Книгу рекордов событийного туризма России как самый большой фестиваль SUP-серфинга в Европе (более 6 500 участников). Летом 2022 года международный фестиваль «Фонтанка SUP» прошел по рекам и каналам Петербурга в седьмой раз.

    Организатор фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру». Подробнее о том, как там было круто, читайте в материале «Фонтанки».

    Автор: Fontanka Ru

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