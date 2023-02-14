Снимок с «Фонтанка SUP» стал призером международного конкурса в Дубае

Фото: Николай Щеглов Поделиться Поделиться





Петербургский фотограф Сергей Ануфриев стал призером международного конкурса Xposure International Photography & Film Awards с фотографией, сделанной на фестивале «Фонтанка SUP- 2020». Финал прошел в Дубае в выставочном центре Шарджи 11 февраля.



Ануфриев занял второе место в категории «Фото с дрона». «Я не профессиональный фотограф. В интернете узнал про этот конкурс. Отправил заявку. Был крайне удивлен, когда в ноябре мне предложили загрузить эту фотографию более высокого качества, потому что она занял второе место. После этого меня пригласили на вручение в Дубай», - рассказал «Фонтанке» Сергей.



По словам Ануфриева он каждый год снимает «Фонтанка SUP» с коптера, потому что ему очень нравится фестиваль. «Это действительно очень красочное и интересное событие. Эмпирическим путем я выяснил, что именно эта фотография заходит на выставках. Потому что именно эта фотография в прошлом году была оценена на выставке фотографий в Сиене. Так я понял, что она всем нравится».

Еще один петербуржец, Николай Щеглов занял первое место в категории «Уличная фотография» с фотографией «Два времени Витебского вокзала». Для участия в премии Xposure Awards 2022–2023 было подано более 17 000 работ из 180 стран в категориях от архитектуры до фотографии дикой природы и недавно добавленной категории уличной фотографии. Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» прошел в 2022 году в седьмой раз. «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы и крупнейшим в мире фестивалем любителей этого вида спорта и отдыха. В 2022 году для участия в событии зарегистрировались более 6500 человек из 100 городов России и 10 стран.

Фестиваль «Фонтанка SUP» два раза подряд побеждал в Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» в 2021 и 2022 годах.