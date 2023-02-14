    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    770мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd73.86eur79.34

    Фонтанка SUP

    Снимок с «Фонтанка SUP» стал призером международного конкурса в Дубае

    310
    обсудить
    Фото: Николай Щеглов
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургский фотограф Сергей Ануфриев стал призером международного конкурса Xposure International Photography & Film Awards с фотографией, сделанной на фестивале «Фонтанка SUP- 2020». Финал прошел в Дубае в выставочном центре Шарджи 11 февраля.

    Ануфриев занял второе место в категории «Фото с дрона».

    «Я не профессиональный фотограф. В интернете узнал про этот конкурс. Отправил заявку. Был крайне удивлен, когда в ноябре мне предложили загрузить эту фотографию более высокого качества, потому что она занял второе место. После этого меня пригласили на вручение в Дубай», - рассказал «Фонтанке» Сергей.

    По словам Ануфриева он каждый год снимает «Фонтанка SUP» с коптера, потому что ему очень нравится фестиваль.

    «Это действительно очень красочное и интересное событие. Эмпирическим путем я выяснил, что именно эта фотография заходит на выставках. Потому что именно эта фотография в прошлом году была оценена на выставке фотографий в Сиене. Так я понял, что она всем нравится».

    Еще один петербуржец, Николай Щеглов занял первое место в категории «Уличная фотография» с фотографией «Два времени Витебского вокзала».

    Для участия в премии Xposure Awards 2022–2023 было подано более 17 000 работ из 180 стран в категориях от архитектуры до фотографии дикой природы и недавно добавленной категории уличной фотографии.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» прошел в 2022 году в седьмой раз. «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы и крупнейшим в мире фестивалем любителей этого вида спорта и отдыха. В 2022 году для участия в событии зарегистрировались более 6500 человек из 100 городов России и 10 стран.

    Фестиваль «Фонтанка SUP» два раза подряд побеждал в Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» в 2021 и 2022 годах.

    Фото: Николай Щеглов

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close