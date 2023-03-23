Зарубежных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах стало меньше почти в два раза

Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в отечественных онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза — сообщает 23 марта РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.



Специалисты изучили контент таких платформ, как «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion и Premier, придя к выводу, что за год в онлайн-кинотеатрах поменялось и общее число фильмов и сериалов. Наибольшее падение — 47 % — замечено у «Иви», однако там топ-менеджмент связывает сокращение каталога с переходом «с количества на качество». А «Кинопоиск» и Wink, где иностранный контент снизился на 7 и 13 % соответственно, напротив, расширили свои библиотеки на 8 и 4 % соответственно.

