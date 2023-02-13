Ряд фильмов компании Disney исчезнут с российских видеосервисов

У российских видеосервисов в марте 2023 года заканчивается контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний.
Контент Disney сейчас есть в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как «Кинопоиск», «Иви», Okko и другие. По данным газеты, после истечения срока действия контрактов контент американской студии планируется убрать с платформ.
Еще в 2022 году Disney уведомил российские видеосервисы, что не планирует продлевать или заключать новые контракты по истечении срока действия старых.
Так, на сайте «Кинопоиска» указано, что фильмы «Пираты Карибского моря», «Один дома», «Железный человек», мультфильмы «История игрушек», «Король лев» и ряд других доступны до 28 февраля.