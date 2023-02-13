Ряд фильмов компании Disney исчезнут с российских видеосервисов

У российских видеосервисов в марте 2023 года заканчивается контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний.

Контент Disney сейчас есть в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как «Кинопоиск», «Иви», Okko и другие. По данным газеты, после истечения срока действия контрактов контент американской студии планируется убрать с платформ.

Еще в 2022 году Disney уведомил российские видеосервисы, что не планирует продлевать или заключать новые контракты по истечении срока действия старых.