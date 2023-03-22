Мать пассажирки, вылетевшей из автобуса после ДТП в Пушкине, отсудила у перевозчика 2,5 млн рублей

Прокуратура помогла жительнице Петербурга отсудить у компании-перевозчика денежную компенсацию за ДТП с автобусом и грузовиком, в котором погибла ее дочь. Смертельные травмы она получила, вылетев от удара через лобовое стекло.
Утром 29 июня 2021 года на Автомобильной улице в Пушкине столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибла пассажирка автобуса. Пушкинский районный суд признал виновным в аварии водителя грузовика. Ему вынесли приговор по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и взыскали с него в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда, сообщает 22 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Вместе с тем во время проверки было установлено, что в момент столкновения пассажирка находилась на переднем сиденье автобуса и не была пристегнута ремнем безопасности. От удара женщину выбросило на дорогу под колеса транспортного средства, что привело к ее смерти.
«Прокурор Пушкинского района в интересах матери погибшей направил в суд иск к компании-перевозчику о компенсации морального вреда. Решением суда пенсионерке присуждена компенсация в размере 2,5 млн рублей», — сообщают в ведомстве.