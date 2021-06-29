Как стало известно «Фонтанке», около 10 часов на Автомобильной улице, 9, у пересечения с Сетевой столкнулись маршрутный автобус К-294 и грузовик «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика на перекрёстке не уступил дорогу маршрутке. Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» также пишут, что автобус двигался по главной дороге.



Погибла пассажирка маршрутки — женщина лет 60. По предварительным данным «Фонтанки», она ехала на переднем сиденье, при ударе вылетела через лобовое стекло, оказалась под маршруткой и погибла. Всего в салоне автобуса находилось трое пассажиров, двое не пострадали, водителя осматривала скорая помощь.

