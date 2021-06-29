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Грузовик в Пушкине не уступил маршрутке, из неё вылетела пассажирка и погибла

В ДТП с автобусом на юге Петербурга погибла женщина

Смертельное ДТП произошло утром 29 июня в Пушкине (Пушкинский район Петербурга). Один человек скончался и ещё как минимум один пострадал.

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Как стало известно «Фонтанке», около 10 часов на Автомобильной улице, 9, у пересечения с Сетевой столкнулись маршрутный автобус К-294 и грузовик «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика на перекрёстке не уступил дорогу маршрутке. Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» также пишут, что автобус двигался по главной дороге.

Погибла пассажирка маршрутки — женщина лет 60. По предварительным данным «Фонтанки», она ехала на переднем сиденье, при ударе вылетела через лобовое стекло, оказалась под маршруткой и погибла. Всего в салоне автобуса находилось трое пассажиров, двое не пострадали, водителя осматривала скорая помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП полицией проводится проверка.

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Комментарии (3)

Семён Лобкотрясов
Это переднее место рядом с водителем в маршрутках просто идеально подходит, чтобы вылететь через лобовое стекло даже при не очень сильном столкновении. Я ни разу не видел, чтобы кто-то на нём пристёгивался, да и сам я никогда не пристёгивался на нём. Рано или поздно это должно было случиться.
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