FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
15
Печать

Столкновение маршрутки и грузовика в Пушкине попало на видео

Видео: ДТП с маршруткой в Пушкине, в котором погибла женщина

Поперек дороги встал грузовик. Маршрутка не ушла от столкновения. Секунды перед столкновением, в котором погибла женщина, бесстрастно зафиксировала камера.

Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 29 июня.

«Фонтанка.ру»

Как видно из ролика, маршрутное такси К-294 следовало по Автомобильной улице в Пушкине. В районе дома 9 около 10 утра наперерез ему выскочил синий грузовик. Произошло столкновение.

Как писала «Фонтанка», женщина 60 лет, сидевшая на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем, от удара вылетела из салона через лобовое стекло. Она оказалась под микроавтобусом и погибла от полученных травм.

Всего в салоне автобуса находилось трое пассажиров, двое не пострадали, водителя осматривала скорая помощь.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

LiChaBaTa
Пристегиваться нужно. И не важно что нечем.
Opus
Пушкин просклоняли! Фонтанка, вы наконец-то нашли выпускающего редактора со знанием русской грамматики?
мухомор
профи на фуре не подкачал.
всё сделал по классике.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний