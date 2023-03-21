    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, зап

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.84eur82.54

    Стоянов и Сухоруков сыграют художников с амбициями в новой комедии режиссера «Улиц разбитых фонарей»

    1779
    3 комментария
    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться

    На «Ленфильме» снимают новый фильм «Пять процентов». Так называется новая работа Дмитрия Светозарова (сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности»), над которым работает кинокомпания «Студия АСДС» в первом павильоне, — рассказали 21 марта на киностудии.

    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться

    Главные роли в комедии положений играют Юрий Стоянов (обедневший скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Ферапонтов) и Виктор Сухоруков (художник Костиков-Нахимсон, звезда авангарда, эмигрировавший по чужим документам в Израиль). Для них это первый опыт совместной работы в одной картине — притом, что мастера сцены — давние друзья, и еще в студенчестве жили в одной комнате.

    По сюжету, в мастерской Ферапонтова молодой искусствовед-мошенник Мясоедов (его играет Дмитрий Лысенков) находит картины, которые называет шедеврами искусства. Ферапонтов, не особо вникая, заявляет, что картины — его. И тут начинается охота за деньгами и славой…

    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться

    Съемки, кроме «Ленфильма», будут проходить в академии Штиглица и на Морском вокзале, а также в Тель-Авиве.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Фото: Алина Гараженко / предоставлено киностудией «Ленфильм»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СъемкиКиноЛенфильм
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close