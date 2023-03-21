Стоянов и Сухоруков сыграют художников с амбициями в новой комедии режиссера «Улиц разбитых фонарей»

На «Ленфильме» снимают новый фильм «Пять процентов». Так называется новая работа Дмитрия Светозарова (сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности»), над которым работает кинокомпания «Студия АСДС» в первом павильоне, — рассказали 21 марта на киностудии.
Главные роли в комедии положений играют Юрий Стоянов (обедневший скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Ферапонтов) и Виктор Сухоруков (художник Костиков-Нахимсон, звезда авангарда, эмигрировавший по чужим документам в Израиль). Для них это первый опыт совместной работы в одной картине — притом, что мастера сцены — давние друзья, и еще в студенчестве жили в одной комнате.
По сюжету, в мастерской Ферапонтова молодой искусствовед-мошенник Мясоедов (его играет Дмитрий Лысенков) находит картины, которые называет шедеврами искусства. Ферапонтов, не особо вникая, заявляет, что картины — его. И тут начинается охота за деньгами и славой…
Съемки, кроме «Ленфильма», будут проходить в академии Штиглица и на Морском вокзале, а также в Тель-Авиве.