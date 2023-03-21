РСА рассказал, где водители чаще оформляют ДТП по европротоколу онлайн. Петербург плетется в хвосте

Страховщики назвали города-миллионники, в которых водители больше всего «распробовали» онлайн-оформление европротокола при ДТП. В лидерах оказались Сибирь и Урал, а вот Москва с Петербургом пристроились ближе к концу рейтинга.
Российский союз автостраховщиков по данным своей «термокарты» проанализировал, насколько активно водители в городах-миллионниках страны применяли для фотофиксации ДТП сервис «Оформление европротокола онлайн» с ноября 2019 года. Популярнее всего этот способ упрощенного оформления аварий оказался в Новосибирске. На него пришлось 30% от всех ДТП в российских мегаполисах, зафиксированных при помощи сервиса, — это 1 231 ДТП на 100 тысяч жителей, сообщает 21 марта пресс-служба РСА.
На втором месте оказался Челябинск с 23% — 937 аварий на 100 тысяч жителей города. Третьей стала Уфа, в которой произошло 13% таких случаев (510 ДТП на 100 тысяч жителей). Замыкают пятерку Казань с 6% (261 авария на 100 тысяч жителей) и Воронеж с 5% (196 ДТП на 100 тысяч жителей).
Москва оказалась лишь на шестой строчке, поделив ее с Екатеринбургом. Они набрали по 4%. По 3% — у Волгограда и Омска. В Петербурге, а также Ростове-на-Дону и Самаре было всего по 2% ДТП, зафиксированных через европротокол онлайн, а в Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске — по 1%.