РСА рассказал, где водители чаще оформляют ДТП по европротоколу онлайн. Петербург плетется в хвосте

Страховщики назвали города-миллионники, в которых водители больше всего «распробовали» онлайн-оформление европротокола при ДТП. В лидерах оказались Сибирь и Урал, а вот Москва с Петербургом пристроились ближе к концу рейтинга.



Российский союз автостраховщиков по данным своей «термокарты» проанализировал, насколько активно водители в городах-миллионниках страны применяли для фотофиксации ДТП сервис «Оформление европротокола онлайн» с ноября 2019 года. Популярнее всего этот способ упрощенного оформления аварий оказался в Новосибирске. На него пришлось 30% от всех ДТП в российских мегаполисах, зафиксированных при помощи сервиса, — это 1 231 ДТП на 100 тысяч жителей, сообщает 21 марта пресс-служба РСА.