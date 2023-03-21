Валерия Гай Германика снимет для Первого канала сериал «Княгиня Ольга»

Режиссер Валерия Гай Германика, прославившаяся фильмом «Все умрут, а я останусь» и сериалом «Школа», снимет по заказу Первого канала 8-серийную историческую драму «Княгиня Ольга». Об этом сообщает 21 марта кинокомпания «Марс Медиа».



В информационном сообщении говорится, что «сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги — первой правительницы Руси, принявшей христианство».



Режиссер рассказала, что сейчас снимает мало и может позволить себе выбрать проект, который, по ее ощущениям, может снять только она, и который выводит ее как художника на новый уровень. Но ее словам, работать над «Княгиней Ольгой» будет команда, снимавшая сериал «Обоюдное согласие».

