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    Кино

    Валерия Гай Германика снимет для Первого канала сериал «Княгиня Ольга»

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    Режиссер Валерия Гай Германика, прославившаяся фильмом «Все умрут, а я останусь» и сериалом «Школа», снимет по заказу Первого канала 8-серийную историческую драму «Княгиня Ольга». Об этом сообщает 21 марта кинокомпания «Марс Медиа».

    В информационном сообщении говорится, что «сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги — первой правительницы Руси, принявшей христианство».

    Режиссер рассказала, что сейчас снимает мало и может позволить себе выбрать проект, который, по ее ощущениям, может снять только она, и который выводит ее как художника на новый уровень. Но ее словам, работать над «Княгиней Ольгой» будет команда, снимавшая сериал «Обоюдное согласие».

    «Я давно хотела снимать историческое кино и хотела пересмотреть взгляд на него, — рассказала Гай Германика. — Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего».

    Съемки начнут в середине лета, сейчас идет подготовительный период и кастинг.

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