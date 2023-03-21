Проиграл молодости и пришел с ружьем. В Якутске в квартире нашли тела двух мужчин и женщины с огнестрельными ранениями

Следственный комитет Республики Саха возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц после того, как в квартире Якутска нашли тела трех человек.



Как сообщает пресс-служба ведомства 21 марта, погибшие — двое мужчин 24 и 44 лет и 31-летняя женщина. Они погибли от огнестрельных ранений.



По данным издания «Якутск Вечерний», одна из основных версий — это убийство из ревности и самоубийство. Якобы старший мужчина узнал о новой пассии своей бывшей возлюбленной и пришел к женщине с ружьем. В результате — три трупа.

