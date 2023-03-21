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    Проиграл молодости и пришел с ружьем. В Якутске в квартире нашли тела двух мужчин и женщины с огнестрельными ранениями

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    7 комментариев

    Следственный комитет Республики Саха возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц после того, как в квартире Якутска нашли тела трех человек.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 21 марта, погибшие — двое мужчин 24 и 44 лет и 31-летняя женщина. Они погибли от огнестрельных ранений.

    По данным издания «Якутск Вечерний», одна из основных версий — это убийство из ревности и самоубийство. Якобы старший мужчина узнал о новой пассии своей бывшей возлюбленной и пришел к женщине с ружьем. В результате — три трупа.

    На месте проведен осмотр, назначены все необходимые экспертизы.

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    Комментарии 7

    Гость21 Мар 2023 в 12:40
    Бабам на заметку.
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