Семь мостов будут закрывать и разводить в Петербурге в течение недели

С 20 по 25 марта в Петербурге проведут технологические разводки шести мостов: Александра Невского, Троицкого, Благовещенского, Большеохтинского, Дворцового и Литейного. Кроме того, продолжаются работы с перекрытием движения на Биржевом мосту.
СПб ГБУ «Мостотрест» 20 марта опубликовал расписание технологических разводок мостов на текущую неделю. В учреждении обращают внимание, что разводить и наводить мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этого промежутка.
В ночь с 20 на 21 марта разведут:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
- Троицкий мост — 1:20 до 4:50.
В ночь с 21 на 22 марта:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
- Троицкий мост — 1:20 до 4:50;
- Благовещенский мост — 1:25 до 5:00.
В ночь с 22 на 23 марта:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00;
- Дворцовый мост — 1:10 до 4:55.
В ночь с 23 на 24 марта:
- Мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
- Литейный мост — 1:40 до 4:45;
- Дворцовый мост — 1:10 до 4:55.
Биржевой мост будут каждую ночь с 21 по 25 марта закрывать для транспорта с 1:00 до 5:45. На переправе продолжаются работы на гидравлическом приводе в рамках капремонта.