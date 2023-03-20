Семь мостов будут закрывать и разводить в Петербурге в течение недели

С 20 по 25 марта в Петербурге проведут технологические разводки шести мостов: Александра Невского, Троицкого, Благовещенского, Большеохтинского, Дворцового и Литейного. Кроме того, продолжаются работы с перекрытием движения на Биржевом мосту.

СПб ГБУ «Мостотрест» 20 марта опубликовал расписание технологических разводок мостов на текущую неделю. В учреждении обращают внимание, что разводить и наводить мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этого промежутка.

В ночь с 20 на 21 марта разведут: