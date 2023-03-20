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    Семь мостов будут закрывать и разводить в Петербурге в течение недели

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    С 20 по 25 марта в Петербурге проведут технологические разводки шести мостов: Александра Невского, Троицкого, Благовещенского, Большеохтинского, Дворцового и Литейного. Кроме того, продолжаются работы с перекрытием движения на Биржевом мосту.

    СПб ГБУ «Мостотрест» 20 марта опубликовал расписание технологических разводок мостов на текущую неделю. В учреждении обращают внимание, что разводить и наводить мосты могут не точно в указанное время, но в рамках этого промежутка.

    В ночь с 20 на 21 марта разведут:

    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
    • Троицкий мост — 1:20 до 4:50.

    В ночь с 21 на 22 марта:

    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
    • Троицкий мост — 1:20 до 4:50;
    • Благовещенский мост — 1:25 до 5:00.

    В ночь с 22 на 23 марта:

    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00;
    • Дворцовый мост — 1:10 до 4:55.

    В ночь с 23 на 24 марта:

    • Мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
    • Литейный мост — 1:40 до 4:45;
    • Дворцовый мост — 1:10 до 4:55.

    Биржевой мост будут каждую ночь с 21 по 25 марта закрывать для транспорта с 1:00 до 5:45. На переправе продолжаются работы на гидравлическом приводе в рамках капремонта.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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